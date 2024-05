Lecce, Sticchi Damiani contro De Laurentiis: "Dovrei fidarmi di chi ha fatto disastri finanziari? Dorgu al Napoli..."

risponde duramente ad: "Dovrei fidarmi di chi ha fatto disastri finanziari?".Il presidente delè intervenuto a 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV e ha parlato a tutto campo, dal mercato del club salentino alle parole del numero uno del Napoli in Senato.- "Quest'anno le difficoltà erano tante. Molti pronostici ci avevano indicate tra le squadre sicure retrocesse. Questo perchè non si conoscevano i calciatori su cui questa società aveva puntato. Calciatori giovani e di proprietà del club: perchè questa è la nostra filosofia. Non una politica di prestiti ma lavorare su calciatori di proprietà: questo fa si che ci presentiamo alla partenza con giocatori poco noti. Quindi gli addetti ai lavori ci danno per spacciati ed invece per il secondo anno ci siamo salvati, raggiungendo anche un buon risultato sul piano economico. Siamo una bella realtà in Serie A. Cerchiamo di costruire talenti tramite il settore giovanile che lo scorso anno ha vinto lo scudetto. Poi andiamo su mercati meno battuti e meno frequentati, da acquisire a titolo definitivo, senza riconoscere ingaggi faraonici. Investiamo invece sui cartellini".

- "L'ho voluto fortemente 4 anni fa a Lecce, è tornato a casa sua. Abbiamo un rapporto di profonda amicizia. Si tratta di uno dei migliori direttori sportivi in Italia".- "? Entrambi hanno fatto una buona stagione, sono giovani ma non ho conoscenza di trattative né col Napoli né con altri. Noi vogliamo trattenerli per la prossima stagione, dove abbiamo un appuntamento storico a cui tengo: ovvero la terza salvezza consecutiva, mai riuscita nella storia del club.? Io non ho ricevuto nulla"."Del modello Premier League ne sento parlare da anni ma restiamo sempre con una Serie A sempre squilibrata a favore delle big. Col Lecce mi trovo spesso ad affrontare squadre che hanno una capacità di spesa 10 volte superiore. Molto spesso è una sfida improba. E' chiaro che assottigliare questa differenza tramite una più equa distribuzione dei ricavi dei diritti tv aumenterebbe lo spettacolo. Ma siamo ancora molto lontani, anzi la tendenza è sempre opposta".

- "Le faccio un esempio. La Serie B viene sostenuta ogni anno da un contributo dalla Serie A. Questo contributo viene erogato dalle neo promosse, sembra incredibile a dirlo. Quindi una questione relegate ed erogato alle tre società più povere della Serie A, che devono dare un contributo alla Serie B. Non solo per un anno ma per i successivi tre anni. Ogni norma fa aumentare questa forbice tra i club più ricchi e quelli più deboli. Quindi, per questo dicevo: magari ci fosse un ripensamento sulla ridistribuzione dei ricavi dei diritti tv. Per questo dico che siamo molto lontani".

- "Quello che dice De Laurentiis (sul voto ponderale) non fa altro che aumentare le diseguaglianze. Diseguaglianze anche sul diritto di voto: il massimo. Io non faccio differenza tra grandi e piccoli, forse è il caso di valutare i club in base alla gestione.Noi portiamo avanti una società struttura e solida, che viene messa rischio dal risultato sportivo: ed è valore aggiunto".