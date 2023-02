La Serie A sta perdendo credibilità. Lo sostiene Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, nel corso dell'intervento a "La politica nel pallone", trasmissione radiofonica della Rai, parlando del tema fondi: "È un momento in cui le società di Serie A dovrebbero fare fronte comune per dare più appeal a un torneo che sta perdendo un po’ di credibilità. Il primo step è introdurre regole certe sui bilanci e una visione un po’ più internazionale nella gestione dei diritti tv. È un campionato che altrimenti rischia di chiudersi in sé stesso. C’è stato un recente ritorno di fiamma dei fondi. Ancora non abbiamo fatto una riunione approfondita in Lega A ma il tema deve essere visto come una opportunità per sviluppare il campionato italiano non come risorsa per tamponare problemi o errori del passato ma come possibilità per crescere".