L'allenatore del Lecce, Marco Baroni ha dichiarato dopo il pareggio per 1-1 in casa contro la Roma: "Abbiamo giocato una grande gara con aggressività, coraggio, personalità e idee. Devo fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo messo in difficoltà la Roma, che ha grandi calciatori che possono sempre inventare una giocata".



"I nostri due difensori centrali sono molto diversi. Baschirotto lo avevamo preso come terzino per la sua fisicità, non aveva mai giocato da centrale. Ha messo grande dedizione e ora si è ritagliato un ruolo importante. Umtiti ha sofferto tanto in questi ultimi quattro anni, non aveva mai giocato. Ha lavorato tanto e con umiltà, lo devo frenare perché vuole sempre fare tutto. Era una scommessa per noi e per lui. Ha aiutato tutti i giovani e tutto il gruppo, è un esempio. Fa grandi prestazioni, ha superato i suoi problemi ed era chiaro che un giocatore del suo livello facesse queste prestazioni. Io sono molto contento soprattutto per il suo lavoro in settimana, è un esempio per i giovani e questo mi fa molto piacere".



"Gallo è uscito per un problema fisico? Semplici crampi, nulla di grave fortunatamente. Pezzella non è entrato al meglio per colpa mia, perché non l'ho fatto scaldare a dovere".