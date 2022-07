Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato nel pomeriggio prima della sfida con il Bochum e ha fatto il punto sul mercato: "Il sesto e il settimo acquisto potrebbero arrivare presto, potremmo perfezionare due operazioni importanti. Aspettiamo l’ufficialità. Le cessioni di Coda e Lucioni sono in linea con l’idea di costruire una squadra giovane. Anche altre operazioni in uscita mi sembrano ormai mature rispetto a giocatori che non sarebbero protagonisti".