Gabriel Strefezza è l'uomo in più del Lecce in questo inizio di campionato. E cercherà di far scattare il prima possibile un bonus presente nel suo contratto, in scadenza nel 2024. Secondo La Gazzetta dello Sport al quinto gol segnato in questo campionato arriverà per lui un premio pecuniario. E l'ala è già a quattro...