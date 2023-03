Lecce-Torino è il lunch match domenicale della 26esima giornata con fischio d'inizio alle 12.30. I padroni di casa di Marco Baroni ritrovano Federico Baschirotto e cercano i tre punti che mancano da due giornate per ri-allontanarsi dalla zona calda della classifica distante alla vigilia 9 punti. Ivan Juric, invece, con la vittoria sul Bologna ha ritrovato serenità dopo il derby perso e ha proprio un piazzamento Conference League nel mirino.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Lecce-Torino, con calcio d'inizio alle 12.30 di domenica 12 marzo al Via Del Mare sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e su Sky attraverso i canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (249). In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn oltre che su Sky Go e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Aina; Karamoh, Miranchuk; Sanabria.