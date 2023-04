Marco Baroni, allenatore del Lecce, parla ai microfoni di Dazn prima del match contro il Napoli, valevole per la 29esima giornata di Serie A: "Abbiamo ragionato nella misura in cui dobbiamo dare delle opportunità a dei ragazzi che si stanno allenando bene, in una partita così ravvicinata è giusto che abbiano la mia fiducia, siamo convinti della loro prestazione".



Il Napoli di Luciano Spalletti torna in campo, dopo la pesante sconfitta interna contro il Milan e cinque giorni di polemiche per quanto accaduto sugli spalti del Maradona in occasione del match con i rossoneri. La capolista della Serie A oggi alle 19 è impegnata sul campo del Lecce, in uno dei tre anticipi della 29esima giornata del massimo campionato, che si completerà poi nel sabato pre-pasquale. Con 71 punti in 28 giornate, ma anche con due ko nelle ultime cinque, il Napoli cerca punti e gol, per chiudere più in fretta possibile il discorso scudetto, e per avvicinarsi con fiducia al grande appuntamento di mercoledì, quando i partenopei saranno ospiti del Milan nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Dall'altra parte della barricata, il Napoli trova il Lecce di Marco Baroni, sedicesimo in classifica con 27 punti e reduce da cinque sconfitte di fila, senza mai segnare un gol. I salentini, che non vincono e non segnano dal 19 febbraio, 2-1 sull'Atalanta, hanno bisogno di punti per tenere a debita distanza il Verona, terzultimo in classifica e staccato ora di 8 punti. Tutti in campo al Via del Mare alle 19, arbitra Manganiello.