Lecce-Udinese è il primo anticipo della 32esima giornata di Serie A con calcio d'inzio al Via Del Mare nel capoluogo salentino alle 18.30 di oggi venerdì 28 aprile 2023. I giallorossi di Marco Baroni sono in una serie negativa che sembra senza fine (la vittoria manca da febbraio) e che li ha fatti precipitare pericolosamente in classifica a solo +2 dalla zona retrocessione. Con la vittoria sulla Cremonese, invece, Andrea Sottil ha risollevato i bianconeri tornati in una zona di grande tranquillità.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Lecce-Udinese con calcio d'inizio alle 20.45 di venerdì 28 aprile al Via Del Mare sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn.



PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Colombo, Banda.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Beto.