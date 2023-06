Marco Baroni non sarà più l'allenatore del Lecce. Dopo l'incontro odierno con il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino, è arrivata la decisione dello stesso Baroni che ha rifiutato la proposta di rinnovo annuale fatta dal club.



COMUNICATO - Baroni lascia dopo due anni con una promozione in A, vincendo il campionato, e con una salvezza conquistata con una giornata di anticipo. Ecco il comunicato dei pugliesi in cui viene annunciata la separazione.



"A seguito degli incontri intervenuti tra la società e l'allenatore Marco Baroni ed il suo agente, si comunica che le parti non hanno trovato un’intesa per proseguire il rapporto contrattuale in scadenza il prossimo 30 giugno. La proposta dell'U.S. Lecce di proseguire il rapporto per un altro anno con incremento della parte economica a favore dell'allenatore e del suo staff non ha trovato accoglimento. Dopo due anni straordinari, durante i quali è stata raggiunta la promozione in serie A e la salvezza nella massima serie, si chiude con grande serenità il rapporto tra U.S. Lecce e Marco Baroni. Al mister ed al suo staff un grande ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrati in questo biennio di successi".



FUTURO - Tra i motivi dell'addio ci sono differenti vedute sul futuro. L'allenatore si aspettava un riconoscimento del lavoro svolto e un contratto biennale, mentre la società gli ha offerto un solo anno in più. Baroni torna ora sul mercato e, dopo alcuni contatti con lo Spezia, anche il Verona si è informato sulla sua situazione.