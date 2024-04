Lecce, UFFICIALE: stagione finita per Banda

un' ora fa



La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è anche ufficiale. Il Lecce perderà per un lungo periodo il proprio attaccante Lameck Banda che oggi è stato operato al ginocchio destro per la stabilizzazione dei legamenti. I tempi di recupero sono stimati in 50 giorni e, di conseguenza, per lui la stagione si può considerare finita.



IL COMUNICATO

L’U.S. Lecce comunica che in data odierna Lameck Banda è stato operato al ginocchio destro dal prof. Giuliano Cerulli presso la clinica Villa Fiorita di Perugia, alla presenza del responsabile medico dell’U.S. Lecce dott. Giuseppe Congedo. L’intervento in artroscopia è consistito nella pulizia della rotula ed è stata confermata l’integrità delle altre strutture anatomiche quali menischi, legamenti e cartilagini. L’intervento è perfettamente riuscito ed il tempo di recupero si stima in 45 - 50 giorni.