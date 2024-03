Lecce, UFFICIALE: stagione finita per Kaba, ecco cosa si è fatto

Stagione praticamente conclusa per il centrocampista francese del Lecce Mohamed Kaba, uscito anzitempo ieri nella sfida di Frosinone per un infortunio. La prima diagnosi parlava di una distorsione del ginocchio, la risonanza magnetica a cui si è sottoposto il calciatore questa mattina, invece, non lascia scampo: trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.