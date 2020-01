Questo pomeriggio la squadra ha svolto la seconda seduta d'allenamento nella settimana che porta a Lecce - Torino di domenica. Assente Gabriel fuori sede per un consulto specialistico d'intesa con lo staff sanitario giallorosso. Hanno lavorato in differenziato Babacar (per un problema muscolare al bicipite femorale sinistro) Calderoni, Farias, Meccariello e Petriccione mentre Tachtsidis è rimasto a riposo. Lucioni è tornato in gruppo e si è allenato regolarmente. Domani è in programma un allenamento al mattino, a porte chiuse, sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA.