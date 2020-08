Nuova positività al Covid-19 nel calcio italiano, in questo caso nel campionato di Serie B: il Lecce ha reso noto infatti il risultato dei test a cui si è sottoposto il centrocampista Panagiotis Tachtsidis. Ecco quanto recita il comunicato del club: "Tutti i giocatori convocati per il raduno si sono sottoposti nella mattinata di oggi a test molecolare e sierologico. Assente il solo Tachtsidis, autorizzato dalla società a permanere presso il proprio domicilio. Il calciatore infatti, si è sottoposto volontariamente e diligentemente, in Grecia prima della partenza, a tampone la cui risultanza ha dato esito positivo al Covid-19. Al calciatore la società augura una pronta guarigione auspicando che possa quanto prima raggiungere i propri compagni di squadra".