Si definisce il quadro delle panchine in Serie B. Aurelio Andreazzoli torna alla Ternana al posto di Cristiano Lucarelli, Wiliam Viali lascia il Cosenza per l'Ascoli. Per il dopo Michele Mignani il Bari pensa a Fabio Caserta o Luca D'Angelo.



Il Pisa sceglie tra Max Alvini, Alberto Aquilani, Daniele De Rossi, Eusebio Di Francesco, Filippo Inzaghi (in lizza con Fabio Grosso per la Sampdoria) e Andrea Pirlo. Lo Spezia punta Marco Baroni del Lecce in alternativa a Davide Nicola.