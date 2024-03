Lecce-Verona, le formazioni ufficiali: Swiderski dalla panchina, Oudin contro Suslov

La domenica della 28esima giornata di campionato si apre con il lunch match tra Lecce e Verona, due delle contendenti nella lotta per non retrocedere. Al Via Del Mare arrivano con più punti i padroni di casa, ma gli ospiti sono in fiducia grazie alla vittoria ottenuta nel turno precedente contro il Sassuolo.



Per D'Aversa pochi cambi, Oudin torna titolare mentre viene confermato il tridente d'attacco con Almqvist, Krstovic e Banda; Nel Verona ancora panchina per il match winner dell'ultima gara Swiderski, gioca Noslin da riferimento avanzato.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



LECCE - Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.



VERONA - Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin.