Arriva la prima vittoria in casa e avviene contro una delle squadre ormai tra le top del campionato, quest’anno anche in lizza per lo scudetto sino alle ultime recenti sconfitte. Il precedente in casa contro i nerazzurri (2-7) sarà rimasto sul groppone dell’ambiente e si è riscattato, anche dopo l’ottimo pareggio con l’Udinese.che sono a sei punti dai salentini.Prima di parlare dell’imminente sfida, è d’obbligo una premessa su quanto visto contro l’Atalanta. Partendo dal presupposto che anche con il massiccio turnover la squadra di Gasperini ha un bagaglio tecnico superiore rispetto al Lecce,. Sin dall’approccio, infatti, la squadra di Baronicostringendoli poi a sventagliare la palla in avanti o lungo le fasce.soprattutto con la partecipazione di Colombo e le sovrapposizioni dei terzini che permettevano gli inserimenti delle ali o dei centrocampisti. Il risultato lo si vede nel gol del raddoppio quando è bravo il numero 9 giallorosso a togliere il pallone al difendente per l’incursione di Di Francesco.che, essendo arrivata prima dell’intervallo, poteva tarpare le ali ai giallorossi e riaprire la pratica.sia per rincorrere gli avversari in fase difensiva sia per ripartire in contropiede, per evitare di abbassare troppo il baricentro.La prestazione contro l’Atalanta dovrà essere da sprono per la sfida con la Sampdoria che può diventareInfatti, dopo la sconfitta della Cremonese, il Lecce conserva almeno il +5 sui neopromossi ma un risultato positivo per i genovesi li porterebbe a tre punti dai giallorossi. La fortuna dei salentini potrebbe essere quella di poter contare anche su un pareggio ma non bisogna sottovalutare quello che potrebbero fare Verona e Spezia che si affrontano in un altro scontro salvezza.