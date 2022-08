Assan Ceesay si presenta al Via del Mare con un gol ai suoi tifosi e alla Serie A che, per chi non lo conoscesse, era solo, cioè il talentino italiano dello Zurigo fatto debuttare da Mancini, ma ora è anche qualcosa in più.Il biglietto da visita di Assan Ceesay, classe ’94, è dicon il più conosciuto Gnonto che ha debuttato nella Nazionale italiana. L’attaccante gambiano, prima della scorsa stagione, non avevo messo in cascina un grosso quantitativo di gol ma nella squadra in cui ha militato per due anni ha mostrato le sue qualità atletiche e tecniche tali da attirare l’attenzione di Corvino che lo ha portato in Salento con accordo biennale. Il gambiano si presenta in giallorosso con qualche difficoltà contro il Cittadella ma è cLa prestazione dell’attaccante avviene proprio nella settimana in cuie che vuole sfruttare il suo potenziale per sostituire Coda, ormai arrivato ai 34 anni e con il rischio di non ripetersi in Serie A. Detto fatto, Ceesay si è preso la scena contro l’Inter giocando un match che loIl Lecce può ripartire da un nuovo numero 9 che da “ il compagno di Gnonto” può diventare il bomber di cui i giallorossi hanno bisogno.