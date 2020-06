Neanche il tempo di riflettere sugli errori commessi contro il Milan che gli stessi finiscono sul banco degli imputati contro la Juventus. I bianconeri sicuramente non avrebbero avuto bisogno delle leggerezze di Shakhov e Rossettini oltre all’espulsione di Lucioni per vincere ma, prima che ciò accadesse, il Leccemettendo in difficoltà i campioni d’Italia che hanno tirato verso la porta al ventesimo con una conclusione da lontano di Rabiot mentre i giallorossi si erano portati in area avversaria con più frequenza.Sul taccuino dei “colpevoli” finisconoche arriva alla mezz’ora del primo tempo dopo che la squadra stava fornendo una prestazione di tutto rispetto mettendo in affanno i bianconeri, poiche porta al gol di Dybala che sblocca una partita in cui la Juve dava la sensazione di poter segnare solo sfruttando delle disattenzioni avversarie. Infatti,, entrato nell’intervallo per colmare l’espulsione, che chiude la sua prestazione negativa perdendosi De Ligt per il poker torinese. Sulla coscienza dei giallorossi restano ancora una voltache fino alla mezz’ora faceva pensare tutt’altro che ad una goleada dei bianconeri maTutto ciò che fa sperare per il primo scontro diretto di questo tour de force contro la Sampdoria lo ritroviamo nella prima mezz’ora di partita. Leggendo la formazione titolare schierata da Liverani non si poteva che pensare che la testa fosse già a mercoledì ma la prestazione dell’undici salentino ha detto tutt’altro ed anziCon questo sistema. Ne hanno giovato inveceed infatti non è un caso che Rispoli, a suo agio in quel ruolo, sia arrivato pericolosamente alla conclusione. I giallorossi anziché imbottigliarsi per vie centrali, anche se la mancanza di una punta si è sentita nel momento in cui si poteva capitalizzare. Chissà ora che questo modulo non venga confermato se si pensa che a centrocampo mancava Barak, entrato nei minuti finali, e sulla fascia sinistranella consueta difesa. Inoltre, con l’inserimento di una punta,, sperando che sia arruolabile per mercoledì. Come ha detto Liverani con la pausa si "è tornati indietro alla scuola elementare" ma qualche segnale positivo c’è e bisogno sfruttarlo fin da subito.