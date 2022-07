Il primo test amichevole di ritorno da Folgaria è stato vinto dal Lecce per 1-0 in casa dei corregionali della Virtus Francavilla che gioca in Serie C con ambizioni di stare nella parte medio-alta della classifica.Oltre al calcio giocato tiene banco anche il calciomercato conL’amichevole contro la Virtus Francavilla non ha detto tantissimo sulla situazione del Lecce dopo il ritiro di Folgaria in vista dell’avvicinarsi del campionato e prima ancora della Coppa Italia il prossimo 5 agosto. Prima del debutto ufficiale, comunque, venerdì ci sarà l’amichevole con il Parma.. Il primo tempo è stato avaro di occasioni e la difesa della Virtus non ha permesso a Strefezza, Colombo e Listkowski di potersi mettere in luce mentre, con la girandola di cambi nel secondo tempo, si sono resi pericolosi Rodriguez (fermato dalla traversa) e Ceesay, ma a decidere è stato il giovane Gonzalez, centrocampista scuola Barcellona, che sta sorprendendo in questo precampionato.Oltre all’amichevole tiene banco il mercato con la. Infatti, il Lecce è orientato a cedere Majer (ieri non ha preso parte al match) mentre i ferraresi avrebbero chiesto Pablo Rodriguez la cui situazione è particolare in quanto nel modulo di Baroni troverebbe più spazio sulla fascia e vicino alla punta piuttosto che da terminale offensivo. D’altra parte, però, Corvino non sembra intenzionato a cedere definitivamente quello che è ritenuto un importante talento per il futuro. Oltre all’ala della Spal. Effettivamente, formazione alla mano, ieri Baroni ha schierato il consueto Hjulmand davanti alla difesa con Askildsen e Helgason ai suoi lati e, con Blin ai box, i sostituti sono stati Bjorkengren, Berisha e Gonzalez: ancora poco quantitativamente e qualitativamente rispetto al livello della Serie A e chissà che le parole del presidente non si riferiscano proprio a questo reparto che avrebbe bisogno del “colpo”.