Lecce che chiude con una vittoria le amichevoli che porteranno al match di Serie A contro la Lazio che segna il ritorno del massimo campionato dopo la sosta per i Mondiali., ma Corvino cerca qualcuno da affiancare a lui e Hjulmand nella finestra di gennaio.Trentacinque minuti sono quelli bastati a Joao Gonzalez per mettere due punti esclamativi sul match contro il Varazdin, compagine contro cui i giallorossi hanno concluso le amichevoli prima del rientro in Serie A.che punta tanto sugli inserimenti e i colpi dei centrocampisti. Lo spagnolo si fa il regalo per il rinnovo del contratto e attende di poterlo fare anche nelle imminenti partite ufficiali, come fece contro il Monza risultando l’unico del reparto ad aver segnato.Per migliorare il reparto intermedio, Corvino si sta già muovendo a pochi giorni dall’apertura del mercato di riparazione per regalare a Baroni un centrocampista che possa essere propositivo in zona offensiva, dato che solo il giovane canterano ha segnato oltre agli attaccanti e ai difensori.Per il talento capitolino si sarebbe complicato l’affare in quanto ima ad oggi è un’idea. Nel frattempo, il Responsabile dell’area tecnica, premiato per le 600 partite in carriera, ha attenzionatoCon i lagunari ha giocato 63 partite e segnato sei volte insieme a otto assist. Dunque, il mercato incombe e Corvino non vuole farsi trovare impreparato.