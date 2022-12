Amichevole da guardare con ottimismo quella del Lecce a Udine dove, dovuto ai carichi di lavoro di queste settimane. La sconfitta per 2-0 pesa poco in termine di risultato rispetto invece al guaio fisico patito da Pongracic, sperando non porti conseguenze.Il Lecce che si presenta in Friuli è quello praticamente titolare senza i quattro convocati allo stage con la Nazionale di Roberto Mancini.Peccato che il reparto offensivo, composto da Strefezza, Ceesay e Di Francesco, non abbia concretizzato rispetto a quanto prodotto ma sicuramente i segnali sono incoraggianti. Nella secondo tempo i ritmi si abbassano e l’Udinese bissa con Perez la rete di Beto.dopo la ripresa e questa era anche la prima vera amichevole provante contro una squadra che ne aveva già disputate diverse e quindi più in palla.Nonostante le assenze di Falcone, Gallo, Baschirotto e Colombo, cioè dei più decisivi nelle ultime giornate di novembre,vogliose di riscattare le ultime prestazioni prima della sosta. Tra questi,che ultimamente aveva perso il posto ai danni di Colombo, in palla ed effettivamente decisivo, ed ancheche doveva far valere la sua esperienza ma invece Gallo lo ha superato con una crescita esponenziale. Tra le note positive, invece, c'èche si candida ad essere un’alternativa importante tra le ali offensive, come spesso si auspica Baroni quando Strefezza e Banda non sono in giornata o stanchi. Mancando sei mesi pieni, effettivamente servirà il suo apporto (oltre all’esperienza) nelle rotazioni offensive. La ripresa degli allenamenti è prevista per il 27 dicembre.