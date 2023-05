La reazione è arrivata smentendo la paura di un crollo psicologico dopo il ko contro il Verona che ha reso la classifica più corta ed anche il risultato che, con una valutazione ex ante, è d’oro. Chiunque avrebbecontro la Lazio ma un po’ meno al 95’, prima di subire gol sull’azione più rocambolesca rispetto alle occasioni nitide costruite dai biancocelesti e che avrebbe permesso ai giallorossi di allungare sulle ultime.La squadra di Baroni ha mostrato sin da subito lache trovano pochi sbocchi, mentre il pressing alto permette veloci contropiedi imbeccati dalle verticalizzazioni da dietro.accompagnato da diversi giocatori giallorossi, concluse con le prime due gioie italiane di Oudin. Le marcature del giocatore francese premianoche, a fasi alterne, aveva mostrato di avere. Infatti, grazie a questa mossa,che, a parte Gonzalez ad inizio stagione, stava diventando un limite soprattutto per via della scarsa vena realizzativa e di creare occasioni nell’ultimo periodo.La risposta si potrà avere già nella partita contro lo Spezia, in cui rischia di non essere presente Hjulmand, e Oudin sarà chiamato a mettere in campo le sue qualità anche di visione di gioco a ridosso dell’area avversaria. Ad aiutare i movimenti del centrocampista francese è stato anche Colombo, nonostante la sua prestazione non eccezionale in termini di pericolosità, che in entrambe le situazioni dei gol ha creato lo spazio per l’inserimento del marcatore dell'Olimpico.Inoltre, in vista del match contro i liguri, l'assenza per squalifica di Banda crea qualche grattacapo sugli esterni poiché per far rifiatare Strefezza e Di Francesco resterebbe solo Oudin che sarà già in campo nel suo ruolo affiancato da Blin in regia ed uno tra Gonzalez e Maleh chiamati a riscattare il periodo di forma e per soccombere alle assenze.