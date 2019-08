La sconfitta di domenica a San Siro con l'Inter ha portato un risultato eccessivamente severo rispetto a quanto si è visto in campo. Il 4-0 maturato rappresenta sicuramente la differenza delle rose a disposizione ma, nonostante ciò, il Lecce si è giocato la sfida a viso aperto. Infatti se vi era dell'ottimismo prima del debutto milanese, questo non è stato scalfito dalla pesante sconfitta, anzi si può proporre proprio un poker di aspetti positivi da cui ripartire già dalla prossima giornata contro il Verona e per il prosieguo del campionato.



PERSONALITA' - In molti si aspettavano che al Lecce sarebbero tremate le gambe ed invece la squadra ha affrontato l'impatto con la Scala del calcio senza alcuna paura, senza chiudersi dietro ma anzi cercando di giocare alla pari con la squadra di Conte. Molti giocatori erano alla prima esperienza in Serie A e debuttare proprio a San Siro contro una squadra più forte poteva destare qualche preoccupazione: i vari Petriccione e La Mantia non hanno mostrato alcun segno di paura o ansia della massima serie ma anzi costituiscono altrettanti aspetti positivi su cui può contare Liverani.



GIOCO PROPOSITIVO - Potrebbe sembrare un copia e incolla del paragrafo precedente ma si vuole sottolineare la propositività del gioco di Liverani. L'impronta del mister della doppia promozione si è potuta vedere anche in un match così difficile: si è presentato con lo stesso 4-3-3 che ha battuto la Salernitana e con lo stesso atteggiamento che lo ha contraddistinto nella passata stagione e, dunque, anche in questa Serie A. Il suo undici iniziale poteva sembrare troppo offensivo ma, invece, con il giusto equilibrio è riuscito a fare bene entrambe le fasi. Ovvio che ci siano state sbavature se la squadra ha subito quattro gol ma neanche si può dire che la squadra non ci abbia provato sia sul risultato bloccato (vedesi l'occasione di Lapadula) sia dopo l'intervallo quando il Lecce era in doppio svantaggio. Se il Via del Mare ha sempre spaventato le avversarie, ora i giallorossi possono dire la loro anche in trasferta come accaduto spesso nella scorsa stagione.



FALCO - Erano passati otto giorni dalla sua grande prestazione contro la Salernitana quando ha dribblato avversari, ha inventato per i compagni ed ha messo a segno un gol personale. L'Inter e la Serie A era avvisata e così è stato. Filippo Falco, fresco di maglia numero dieci, ha sorpreso positivamente la stampa italiana che fino ad ora non lo aveva notato ma è riuscito a mettere in mostra le sue doti tecniche anche a San Siro quando ha saltato in dribbling più avversari nerazzurri. Sembra finalmente sbocciato il fantasista di Pulsano sotto la guida di Liverani che l'anno scorso lo ha schierato come seconda punta ma che, nel ruolo di ala destra e con libertà di spaziare, sembra che possa mostrare tutto il suo talento.



RIENTRO INFORTUNATI - Nonostante il passivo pesante, ai tifosi leccesi (e sicuramente anche a Liverani) avrà fatto molto piacere rivedere in campo capitan Mancosu che ha iniziato la stagione con un infortunio tale da penalizzare la preparazione estiva. Per il corso della stagione sarà molto importante riaverlo a disposizione dopo aver brillato anche in Serie B con gol e assist, oltre ad essere fondamentale nello schieramento tattico che predilige mister Liverani. Ora bisognerà capire, quando tornerà in forma, se verrà schierato come trequartista al posto di una delle punte o come mezz'ala per aggiungere qualità al centrocampo. Ha fatto anche il suo debutto Benzar, terzino destro, che farà spesso staffetta con Rispoli non ancora in condizione. In panchina era presente anche Shakhov, un altro centrocampista che sarà utile per i giallorossi potendo giocare sia da mediano che da mezz'ala.



L'ultimo aspetto positivo per ripartire dopo il poker pesante di Milano è il prossimo avversario che dovrà vedersela con un Via del Mare agguerrito: l'Hellas Verona. Sicuramente più alla portata del Lecce che vorrà prendersi i primi tre punti della stagione contro una rivale per la salvezza che nella scorsa stagione ha già battuto sia all'andata che al ritorno.