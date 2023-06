A meno di sette giorni dalla fine del campionato che ha decretato (già con una giornata di anticipo) la, porta un altro importate risultato che è la(e quindi conseguente ed importante qualificazione alla Youth League).Dietro a questi successi c’è un importante lavoro delnei confronti dei giovani con l’obiettivo di valorizzarli e creare un patrimonio tecnico ed economico. Lo dimostra innanzitutto l’. Oltre alla giovane età, la rosa a disposizione di Baroni ha un vasto numero di esordienti che si sono trovati a lottare contro l’incubo della retrocessione che spesso richiede più esperienza per non “tremare”. Nonostante questo, il Lecce ha ottenuto la crescita di molti di questi tanto da diventare punti fermi, su tuttied è anche attenzionato dalle big d’Italia e alcune squadre estere. Non è neanche un caso l’(l’anno precedente in Primavera) e l’exploit di alcune sorprese come, la crescita diche ha messo maggiore esperienza in una stagione tra alti e bassi. Il tutto si accompagna al colpaccio che ha portato esperienza e carisma con, arrivato a Lecce con tanta umiltà e con la voglia di mettersi a disposizione. Il francese ha salutato i colori giallorossi ma ha lasciato un segno evidente: a Lecce ci sono, ma che con la giusta oculatezza vengono premiate.A proposito di premio, la squadra Primavera ha potuto alzare il trofeo di categoria per salire sul gradino più alto d’Italia e con la possibilità di giocare in Youth League, ossia la Champions League delle giovanili. Anche questo è frutto di scelte attente e vincolate dal bilancio volutamente mai in perdita e con. Infatti,e chi va dietro alla critica sugli stranieri in rosa, bisogna ricordare come il Lecce sia una società che veniva da sei anni di Serie C e una retrocessione nell’anno del covid, motivo per cui, oltre a gestire, deve gettare le basi per un settore giovanile che cresca con il tempo e isono spesso oltre il budget e quindi bisognerà attendere la crescita e la formazione di quegli italiani (e salentini) che si trovano nelle categorie inferiori delle giovanili giallorosse.