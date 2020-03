: iniziano a pesare alle aziende e ai singoli cittadini le misure degli ultimi decreti e questo ovviamente non può che riguardare anche il calcio. Purtroppo, più passa il tempo ed i numeri sono comunque troppo alti e. Il calcio in tal senso deve comunque discutere del futuro perché in ballo non c’è un semplice sport ma un’economia che raccoglie diversi problematiche: bilanci delle società che hanno impegni con le banche, calciatori sotto contratto, le tv e gli stessi tifosi che abbiano sottoscritto l’abbonamento.– La società giallorossache è invece di proprietà comunale e vi può rientrare se non proprio grazie ai guadagni dai biglietti oltre che dagli abbonamenti. Il Lecce, inoltre,, cosa sottolineata più volte dal presidente, quindi cerca autonomamente di equilibrare i costi con i ricavi. Dal lato sportivo ha poi dovuto costruire una rosa adeguata per la massima serieconsiderando che due anni fa era in Serie C. Con queste premesse non si vuole sventolare la propria bandiera ma se tutto il mondo del calcio potrebbe conoscere ripercussioni economiche si guardi anche al suo interno con società che hanno dovuto sostenere importanti sacrifici per poter partecipare al massimo campionato e quindiTra i maggiori presidenti c’è in ballo la corsa scudetto maperché in base a cosa vengono stabilite le squadre che vi partecipano se c’è una distanza maggiore o minore sia nella lotta al titolo che nella retrocessione?A questo punto si pensi piuttosto a programmare delle date quando l’emergenza starà rientrando anche con la possibilità di tardare il prossimo campionato e di finirlo in tempo per gli Europei sfruttando, ad esempio, le date del Boxing Day e turni infrasettimanali oppure ancora allargare la Serie A fino a 22 squadre.La discussione sarà aperta ancora per molto tempo.