Sconfitta senza giustificazionicontro un Bologna che altro non aspettava che una squadra remissiva per riprendersi dal periodo nero, tanto che i rossoblu superano i salentini e si sganciano dalla zona rossa, dove invece il Lecce ci è molto vicino in attesa delle sfide di oggi che potrebbero muovere proprio le tre squadre sotto ai giallorossi. Prima, però, di pensare alle altre, è necessario riflettere su quanto non sia andato a Bologna e cercare di rimettersi in carreggiata nelle prossime sfide, seppur proibitive.E’ ancora l’approccio remissivo al match ad emergere negli aspetti negativi del Lecce che, infatti,Iniziare una partita in difesa si può anche accettare, notando la veemenza della squadra di casa,Infatti, i felsinei non perdono tempo e con una serie di occasioni riescono ad arrivare al vantaggio su penalty.Il presunto fallo di Gendrey ricade ormai in quella casistica del rigore da “moviola” da quando c’è il Var, tant’è che l’arbitro Sozza in diretta aveva anche fatto intendere platealmente che non fosse fallo per poi essere richiamato al monitorDetto ciò, dopo la partita di Roma,Rispetto a quanto si è detto non si può certo fare riferimento aL’allenatore giallorosso è ritenuto un integralista per l’insistenza sul 4-3-3 che in certe situazioni non sembra funzionare ma fossilizzarsi sul modulo sembra riduttivo rispetto a quanto visto in campo: tSintomatici della partita sono state anche le situazioni di Banda, probabilmente stanco, che non è stato mai messo nelle condizioni di puntare l'avversario, Strefezza costretto a mettersi in proprio ma lontano dalle zone calde, Hjulmand in una giornata storta cui si unisce quella di tutto il collettivo.Non basta però se la squadra non si alza, non pressa o quantomeno farlo bene, e poi nessuno attacca gli spazi quando è il momento di creare qualcosa di offensivo.