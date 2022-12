Tiene banco il calciomercato nella prima settimana di ritorno sul campo del Lecce che si è ritrovato per riprendere gli allenamenti.del 10 dicembre con la formazione Primavera e mercoledì 14 dicembre contro la formazione locale di Parabita.Sul fronte del mercatoche in alcune situazioni è sembrato lacunoso quando i titolari non hanno prodotto il massimo e i subentranti non si sono rivelati all’altezza.Il Lecce bussa alla porta della Roma per irrobustire il centrocampo andando sul profilo di Edoardo Bove, centrocampista classe 2002 che rispecchia i parametri indicati da Corvino. Infatti,con una rete segnata. Bove può rappresentare il tassello che manca a Baroni: un centrocampista cheA parte Gonzalez, effettivamente sono mancati i gol nel reparto intermedio e che poche volte hanno riempito l’area non disponendo di giocatori con quelle caratteristiche. Corvino e Trinchera possono chiudere per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto dei capitolini con la possibilità di prolungarlo alla prossima stagione in caso di valorizzazione del giocatore.Per un centrocampista che entra, c’è chi può andare via. Su tutti l’ormai fuori rosache non ha mai fatto il suo debutto in Serie A dopo le complessive 47 partite in B, comprese quelle con Baroni. Il centrocampista non è stato evidentemente ritenuto all’altezza della competizione e il mercato di gennaio potrà essere l’occasione per fare le valigie. In ogni sessione di mercato torna anche il tormentone, attaccante dall’importante potenziale ma poco schierato dal mister non essendo troppo complementare con il modulo di gioco, tanto da essere gettato nella mischia solo in condizioni di svantaggio per aumentare il peso offensivo. La società non vuole cederlo a cuor leggero ma solo se sicuri di una valorizzazione e di un ritorno alla base in futuro. Che il mercato di gennaio possa rappresentare questa occasione? Nell’eventualità il Lecce potrebbe rimpiazzarlo con un’altra punta di peso.