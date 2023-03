La sconfitta di San Siro è stata ottenuta dall’Inter con il minimo sforzo controSicuramente complicata l’impresa alla Scala del Calcio ma ciò che è mancato ai giallorossi è stato l’atteggiamento, oltre ad alcune prestazioni che necessitano di riscatto nelle prossime partite che dovranno portare punti.Mettere da parte la trasferta di Milano è l’imperativo in vista del match contro il Torino con cui il Lecce cerca il ritorno alla vittoria al Via del Mare dopo due ko e un pareggio nelle ultime tre partite. Tra l’altro,, per fortuna compensate dai punti ottenuti con le grandi, e la sfida con i granata rappresenta la sfida del riscatto. Per mantenere il distacco dal Verona terzultimo a nove lunghezze,, quindi match che possono dire molto su questo distacco in attesa delle partite dei veronesi.Contro l’Inter ciò che si è visto mancare è stato, come si diceva in premessa,, vAltrettanto vero che ai nerazzurri è bastato bloccare Strefezza per limitare le sortite dei giallorossi, ma la squadra di Baroni ha comunque palesato gli stessi segnali già intravisti contro il Sassuolo.Nello scacchiere del mister sono poi venute meno anche le prestazioni di alcuni elementi comefacendo venire meno i giocatori cardine che possono vivacizzare l’undici in campo. Le prestazioni negative di questi centrocampisti hanno invece evidenziato come siae che dalla sfida con il Torino bisognerebbe mettere da parte gli esperimenti (leggasi Pezzella per Gallo) e ripartire dagli uomini che hanno fornito le migliori prestazioni conducendo i giallorossi in questa posizione di classifica.