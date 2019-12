Lecce-Benevento 1-1: il primo match dei salentini nel 2019. La partita in sé non significa molto ma in quel momento la squadra di Liverani era già affacciata sui play-off per salire in Serie A. Ad oggi sembra tutto scontato ma invece era sorprendente vedere i giallorossi così in alto in classifica essendo una neopromossa. Dopo un inizio singhiozzante il Lecce ha iniziato a macinare punti, il ciò condito da un’ottima organizzazione e un bel gioco che ha aumentato l’autostima dei giocatori portandoli a lottare per la promozione sempre più convintamente.



MERCATO E PROMOZIONE – Il Lecce sempre più costante in zona play-off allora decide di operare durante il mercato invernale con gli acquisti di Tachstidis e Majer, due titolari per il centrocampo che diventano fondamentali e onnipresenti nello scacchiere di Liverani. La società dimostra il suo impegno per garantire ottimi risultati al club giallorosso fino ad arrivare alla promozione diretta, soprattutto dopo lo scontro diretto vinto con il Brescia. Il Lecce ha costruito, mattone su mattone, il suo campionato con acquisti mirati nel mercato estivo, assemblati da Liverani con il passare del tempo, e poi successivamente nella finestra di riparazione.



CRESCITA SOCIETARIA – Dietro ad ogni risultato sportivo c’è anche un importante lavoro societario, non solo dal punto di vista tecnico ma a 360 gradi, come per esempio l’immagine stessa del club. Sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione allo stadio Via del Mare per poter disputare le partite di Serie A tra le mura amiche e, per poter terminare i lavori in tempo, la società si è fatta carico delle spese. Il club guidato da Sticchi Damiani ha quindi lavorato sia per la squadra che per tutto ciò che le ruota attorno garantendo sia un’ottima immagine sia una squadra che potesse giocarsi la salvezza nella massima serie. Molti acquisti sono stati importanti come Gabriel, Lapadula, Farias, si spera anche Babacar, così come le importanti conferme di Falco, ormai conosciuto a livello nazionale, così come Petriccione diventato da sorpresa e poi conferma in Serie B, ad un talento importante per la Serie A. I risultati ottenuti da neopromossa per ora sono positivi tenendo conto che la squadra è fuori dalla cosiddetta zona rossa con un bottino di quindici punti. Al netto di clamorose debacle ma anche di grandi risultati (vittoria a Firenze e pareggio con la Juventus, per fare degli esempi), il Lecce può quindi essere ancora artefice del proprio destino.



NON DEVE FINIRE QUA – A fronte di tanti acquisti positivi, però, ce ne sono altri che non hanno rispettato le attese come Benzar ed Imbula che lasceranno la squadra. Inoltre si sono palesati i gravi problemi difensivi che costringeranno la società ad intervenire nel mercato invernale ormai alle porte. Si parla di quattro o cinque rinforzi che il ds Meluso dovrà portare in casa giallorossa e, se la società non dovesse sbagliare come l’anno scorso, si potrebbe creare finalmente (sperando con meno infortuni e varie defezioni) la squadra definitiva su cui Liverani potrà costruire il vestito adatto per arrivare alla salvezza.