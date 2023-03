Torna in campo la Serie A dopo la pausa per le Nazionali con il Lecce di scena ad Empoli in una sfida importante non solo perché i giallorossi sono ad un punto dai toscani ma anche per riscattare il filotto amaro prima della pausa con quattro sconfitte senza segnare. A portare ottimismo sono le prestazioni dei giocatori che rientrano dalle rispettive Nazionali con reti in cascina, soprattutto per Banda e Colombo sperando di potersi ripetere in campionato.Hanno lasciato il segno alcuni giallorossi in Nazionale soprattutto in termini di reti. In primis Lameck Banda, che per ora non ha mostrato grande freddezza davanti alla porta, ma arriva dalla doppietta messa a segno nella sfida del suo Zambia contro Lesotho nella qualificazione alla Coppa d’Africa. Due reti anche per Lorenzo Colombo in Under 21 nell’amichevole contro l’Ucraina in cui ha disputato 88 minuti. Ha debuttato nella stessa selezione Antonino Gallo con 45 minuti nelle gambe nell’amichevole contro la Serbia. Debutto nell’Under 21 francese anche per Gendrey che ha giocato 90 e 63 minuti. Per Ceesay due partite con il Gambia, entrambe da titolare ma senza andare a segno. Solo panchina per Hjulmand nella prima convocazione con la Danimarca, così come Falcone nella Nazionale italiana di Roberto Mancini.Detto ciò, i giallorossi in giro per il mondo rientrano tutto sommato con il sorriso e potranno approcciarsi in modo più ottimistico alle prossime sfide di Serie A.Il rientro in campo del Lecce sarà ancora in trasferta dopo quella di Firenze in cui è uscito sconfitto per 1-0. Sfida ancora in Toscana dove ad attenderli c’è la squadra davanti di un punto e contro cui i giallorossi dovranno svoltare rispetto alle uscite antecedenti alla sosta. Serviranno punti anche in un’ottica lungimirante dato che tra una settimana arriverà il Napoli capolista al Via del Mare. Sempre in casa ci sarà un altro scontro importante in ottica salvezza contro la Sampdoria per chiudere quasi definitivamente ogni sogno di rimonta dei blucerchiati. Il filotto che poi attenderà il Lecce sarà complicato con Milan a San Siro, Udinese in Salento e Juventus all’Allianz fino alla sfida che potrà dire molto contro il Verona, in attesa di sapere con quale distacco arriveranno.