Poco più di una settimana e il Lecce tornerà in scena in campionato nella situazione straordinaria che si è verificata in questa stagione con un tour de force che vedrà i giallorossi prima contro il Milan e poi con la Juventus che hanno già messo minuti nelle gambe in Coppa Italia.Le prime partite disputate possono fornire le prime indicazioni sullo stato di forma delle squadre e per ora vedono. I risultati evidentemente si vedranno a lungo termine ma questo sarà un vantaggio più per le rose attrezzate piuttosto che per le medio – piccole come il Lecce. La fortuna dei giallorossi sarà quella dimentre le difficili sfide contro Milan e Juve daranno le prime indicazioni a Liverani che sicuramente avrà difficoltà ad attuare la sua filosofia di gioco con la situazione atletica attuale. La speranza è che la squadra sia al completo ai nastri di partenza in modo da poter ruotare quei ruoli dove ha valide alternative: Lapadula con Babacar, ad esempio, oppure poter i centrocampist che svolgono compitiL’allenatore giallorosso però deve fare già i conti con il problema infortuni che in questa stagione ha colpito la rosaIn alcune circostanze è stato difficile persino poter schierare alternative dalla panchina mae saranno quella spinta che mancava ai giallorossi in quelle partite iniziate e finite peggio. In vista del Milanma si aggiungono i problemi di Mancosu (che ha saltato la preparazione estiva a causa dell’infortunio) e Farias (spesso fermo ai box) che si stanno allenando in differenziato. Alla ripresa manca una settimana e potrebbero recuperare ma, viste le partite ravvicinate, un minimo di preoccupazione ci potrebbe essere.