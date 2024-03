Lecco, Di Nunno show: 'Salvezza, non ci credo più, a fine anno forse vado via. Aglietti? Se lascia mi fa un favore'

Continuano le dichiarazioni di Paolo Di Nunno, presidente del Lecco a seguito del ko contro il Palermo dello scorso weekend di Serie B. Questa volta il numero uno del club lombardo ha parlato ai microfoni di Radio Capital dichiarando: “Salvezza? Non ci credo più. A fine anno deciderò se lasciare o meno Lecco. Ciò che ho detto, accusando i giocatori, è avvenuto in un momento di rabbia, per le scommesse bisogna chiamare i cinesi, loro hanno più soldi degli italiani. Aglietti? Può essere arrabbiato quanto vuole ma a me non interessa, se va via mi farebbe un favore”.