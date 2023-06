per due delle piazze teoricamente destinate ad essere protagoniste del prossimo campionato di. Scadeva alla mezzanotte di ieri il termine per le partecipanti per presentare tutti i requisiti e tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione, maColpa di un via libera da parte delle autorità preposte di Padova per- fintanto che non saranno completati i lavori di adeguamento del "Ceppi-Rigamonti" agli standard per il campionato cadetto - arrivato tardivamente.per completare la richiesta alla FIGC da parte del Lecco. "La richiesta è arrivata a poche ore dal termine per la domanda di iscrizione. E non ce la siamo sentita di negare l’aiuto a un club con cui abbiamo buoni rapporti. Poi certo non dipende solo da noi. Auguro al Lecco di riuscire a fare la Serie B", ha dichiarato a Padovasport.tv l'ad Alessandra Bianco.- Ancora più intricata è la situazione relativa alla, che ha fatto pervenire nei termini previsti i documenti richiesti dalla Lega Serie B per confermare la partecipazione al prossimo campionato: dalla fideiussione bancaria all'attestazione dell'assenza di debiti verso altri club e verso i propri tesserati, oltre al pagamento di alcuni oneri fiscali. Peccato che(quelli che avevano portato al -5). Per questi ultimi con il Tribunale era stata concordata la scadenza al 30 giugno, data stabilita anche per i famosi 757 mila euro del piano di ristrutturazione, garantiti da fideiussione ma (pare) non pagati in attesa del 30. Considerando che la FIGC non ammette deroghe sui termini di presentazione delle istanze,e due delle formazioni retrocesse dalla B alla C al termine dell'ultima stagione, Brescia e Perugia, hanno chiesto di poter accedere agli atti per essere pienamente informati della possibilità di ripescaggio nel caso in cui Lecco e Reggina non fossero ammessi.- Come se non bastasse l'incertezza relativa al campionato che disputerà ad agosto, la società calabrese ha vissuto ulteriori turbolenze dopo le"Si è conclusa per il club la fase di emergenza, iniziata con l’acquisizione un anno fa e proseguita con il consolidamento sportivo e il ripianamento del debito. Mi sono reso disponibile ad avviare colloqui con chi manifesta interesse verso la Società ed è per questo che il presidente e il consiglio d’amministrazione hanno presentato le dimissioni in modo da lasciare libertà di gestione a chi parteciperà al progetto", ha dichiarato lo stesso patron amaranto.