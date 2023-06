Il Lecco vince il playoff di Serie C, elimina il Foggia e centra una clamorosa promozione in Serie B che manda in estasti totale la città. Un ritorno nella serie cadetta che in riva al "ramo del lago di Como che volge ad est" non arrivava da tanto tempo, troppo, da cinquant'anni e che ha scatenato di conseguenza una grande festa per i tifosi laghé che si sono riversati prima in campo e poi per le vie della città.



Gremita piazza Garibaldi, dove intorno alle 22.00 è arrivata la squadra di mister Luciano Foschi, accolta da cori, fumogeni e bandiere in un clima di straordinario entusiasmo. Tra i più acclamati, oltre allo stesso tecnico, "l'eroe dei playoff" Franco Lepore - classe 1985, autore di una doppietta nella gara di oggi così come di un gol da cineteca in quella di andata allo stadio Zaccheria - e il capitano Luca Giudici, cresciuto proprio sul territorio.



Il sogno è realtà per la Calcio Lecco 1912, la Cenerentola della stagione di Lega Pro che ora guarda tutti dall'alto, come una bellissima regina. Ecco alcuni scatti e testimonianze della nostra inviata.