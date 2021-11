Il Lecco, club del girone A di serie C sta per esonerare l'allenatore Mauro Zironelli, dopo la pesante sconfitta in campionato rimediata a Trento per 3 a 0. Per la successione è volata a due tra Luciano De Paola e l'ex Juventus Alessio Tacchinardi che tornerebbe a guidare i blucelesti dopo l'esperienza precedente del 2018.