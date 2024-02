Lecco, UFFICIALE: esonerato Bonazzoli, ecco il nuovo obiettivo per la panchina

Arriva il comunicato ufficiale dal parte del Lecco: Bonazzoli e Malgrati, il duo al comando dalla decima di campionato, sono stati esonerati dal club bluceleste che ora punta su Alfredo Aglietti per chiudere la stagione e conquistare la salvezza. Di seguito la nota della società manzoniana:



"Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Emiliano Bonazzoli, l’allenatore in seconda Andrea Malgrati e il collaboratore tecnico Francesco Nenciarini.



Al mister e al suo staff vanno il ringraziamento della Società per l’impegno dimostrato in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della carriera".