Il portiere del Lech Poznan Filip Bednarek è intervenuto ai canali ufficiali della società polacca dove ha commentato l'uscita dalla Conference per mano della Fiorentina: "È molto difficile da dire per un atleta, ma ne siamo usciti in una maniera bellissima. Dopotutto, dopo una tale lotta, possiamo dire di essere stati all'altezza della situazione. Fino all'82esimo minuto avevamo tutto nelle nostre mani, avevamo pareggiato i conti. Sapevamo che la Fiorentina aveva qualità e purtroppo il gol che abbiamo subito è stato un po' casuale"