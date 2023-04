Laha un piede e mezzo nelle semifinali di: per arrivare al penultimo atto basterà difendere stasera dalle 18:45 il 4-1 ottenuto sul campo delnella gara di andata in Polonia, con reti di. I viola vengono dal pareggio interno con l'Atalanta in campionato, e sono privi di Amrabat, Ikoné e Brekalo fermi ai box come il lungodegente Sirigu. Occhio poi ai diffidati,fuori il brasiliano, dentro il serbo. Anche il Lech viene da un pareggio, il 2-2 ottenuto sul campo del Legia Varsavia. Gli uomini didevono vincere con tre gol di scarto per portare la gara ai supplementari, impresa quasi impossibile ma non per questo i polacchi rinunceranno a giocare al massimo delle loro possibilità.La vittoria dellaall'andata ha infranto diversi record della giovane competizione: non solo è stata la sua nona vittoria consecutiva in UECL, ma la Fiorentina ha anche raggiunto il traguardo dei 30 gol in questa stagione, superando il totale di 28 di entrambe le finaliste della scorsa stagione.Anche ilha fatto bene prima della pessima prestazione dell'andata, mantenendo la porta inviolata in tutti e quattro le partite precedenti ad eliminazione diretta in UECL (3 vittorie, 1 pareggio). Se la sua strada dovesse interrompersi oggi per i campioni di Polonia — come sembra probabile — i loro risultati saranno comunque ricordati, dato che sono la prima squadra polacca in 27 anni a partecipare ad un quarto di finale di una grande competizione europea.Arthurdella Fiorentina ha segnato il gol di apertura nella partita di andata, con il suo 11° gol in UEFA Europa League, nonché il suo 20° gol includendo anche i turni di qualificazione, che lo rende in entrambi i casi il capocannoniere della competizione. Nel frattempo, Mikaeldel Lech ha contribuito a nove gol (5 gol, 4 assist) in questa stagione di UECL, più di qualsiasi altro giocatore.