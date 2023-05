Alfie Taylor, difensore dell'Hull City, sta attirando l'attenzione di diversi club. Il classe 2004, negli ultimi due anni è passato dall'U18 all'U21 facendo sempre la differenza. Date le sue prestazioni, tante squadre sono disposte ad accogliere l'inglese per fargli fare il salto di qualità, dalla Championship alla Premier League. Secondo TeamTalk, il Leeds, il Leicester e il Crystal Palace sono in corsa per il giocatore.