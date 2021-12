Junior Firpo, terzino del Leeds e vecchio obiettivo del Milan, rivela a Ser Catalunya: "Koeman mi diceva che mi allenavo male, che contaminavo il gruppo... Cosa significa? Non so come un calciatore giovane possa cambiare il modo di pensare dei veterani. Non ne ho parlato coi miei compagni, ho solo detto al mio agente che volevo andarmene a tutti i costi dal Barça".