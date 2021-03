L’esterno brasiliano Raphinha sta incantando alla prima stagione in Premier League con la maglia del Leeds (già 5 gol e 5 assist), tanto che su di lui sembrano esserci già le due big inglesi per eccellenza: Manchester Utd e Liverpool.



Secondo il Daily Mirror, però, il Leeds, a differenza di quanto accadde all’inizio degli anni 2000, quando i Whites furono costretti a vendere i loro migliori talenti, fra cui Rio Ferdinand e Jonathan Woodgate, si ritrova in una situazione finanziaria più che mai stabile e non ha nessuna fretta di privarsi dei suoi gioielli, specialmente se a richiederli sono gli acerrimi rivali del Manchester Utd.