La piattaforma di investimenti sportivi e multimediali Aser Ventures ha acquisito una quota strategica dell’agenzia di marketing digitale Creed Media, con sede a Stoccolma. Fondata nel 2015 da Andrea Radrizzani, il gruppo Aser Ventures comprende il club di Premier League Leeds United, il gruppo internazionale di trasmissione di eventi sportivi e intrattenimento Eleven Sports e il servizio di streaming LIVENow. Radrizzani è il presidente e l’azionista di maggioranza del Leeds United.



Creed Media lavora con marchi internazionali e etichette discografiche per creare soluzioni di marketing su misura che coinvolgano un pubblico giovane attraverso piattaforme come TikTok, Snapchat e Instagram.



La fondazione di Creed Media risale al 2018 ed è passata dall’essere un’attività di tre persone ad avere un team di 40 membri che operano tra Svezia, Canada e Stati Uniti. I fondatori Timothy Collins (25) e Hugo Leprince (22) sono stati inseriti quest’anno nella lista di Forbes delle 30 persone più influenti in Europa sotto i 30 anni, come riconoscimento per la rapida ascesa dell’azienda.



Andrea Radrizzani, ha accolto così Creed Media nel suo gruppo: “Timothy e Hugo hanno creato qualcosa di speciale con Creed Media. Hanno una profonda comprensione della cultura e delle piattaforme che appassionano il giovane pubblico e hanno costruito un business che ha le potenzialità per una crescita rapida e continua. Noi di Aser Ventures vogliamo aiutarli a farlo, condividendo la nostra esperienza e il nostro network con il team di Creed Media e creando opportunità di collaborazione con il vasto gruppo Aser".