"Il ds Orta mi ha proposto di prendere Chiesa dalla Juventus". Musica e parole di Andrea Radrizzani, presidente del Leeds, che nel corso di una intervista a Dazn ha raccontato alcuni retroscena di mercato. "Su De Ketealere c'eravamo pure noi, ma alla fine ha scelto il Milan: gli va concesso un po' di tempo".



Radrizzani, negli anni scorsi associato pure alla proprietà del Genoa, ha commentato anche la trattativa con la Roma per Zaniolo dello scorso gennaio: "Abbiamo proposto ai giallorossi uno no scambio all'ultimo momento con uno dei nostri ma non si poteva perché la Roma non aveva posti da extracomunitari".