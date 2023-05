Il Leeds sembra entrato in una crisi senza fine, tra un cambio d'allenatore e l'altro ora la Championship è uno spettro che si concretizza giornata dopo giornata. E la Juve a sua volta si trova in difficoltà. Perché senza salvezza dovrebbe sfumare oltre alla Premier anche il riscatto di Weston McKennie per il Leeds, con la Juve che dovrebbe trovare una nuova soluzione e rinunciare almeno momentaneamente a quei 34,5 milioni più 4,5 di bonus previsti dall'accordo di gennaio.