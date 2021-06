Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Leeds avrebbe messo nel mirino Ben Brereton per rinforzare l'attacco. L'ala del Blackburn, impegnata a sorpresa con il Cile in Copa America, sarebbe stato individuato da Bielsa come il rinforzo giusto per la sua squadra. L'anglo-cileno è in scadenza di contratto la prossima estate, con i rovers intenzionati ad offrirgli il rinnovo, ma con l'offerta giusta i whites potrebbero assicurarselo, forti anche dell'apeal che potrebbe avere la Premier League sul ragazzo.