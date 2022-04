Dopo un mese e mezzo dal suo arrivo sulla panchina del Leeds United, Jesse Marsch ha affermato di come le difficoltà di ambientamento sia state dovute dalla cattiva gestione dell'ex manager Marcelo Bielsa: "Il problema degli infortuni per me erano dovuti dalla precedente metodologia di allenamento. Questi giocatori erano sovrallenati, ovvero con carichi di lavoro troppo elevati che sono poi sfociati in stop muscolari. L’altra difficoltà è stata nello stile di gioco. Biella usa l’uomo contro l’uomo in ogni zona del campo e cercare di toglierlo dalla testa dei giocatori per inserire nuovi concetti di gioco è stato molto difficile sia per me, che per lo staff tecnico che per i giocatori".