Leeds-Norwich: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Vanno avanti i, volti a stabilire il nome di chi riuscirà ad accedere alla prossima Premier League. In campo giovedì 16 maggio, presso lo stadio di Elland Road, scenderanno, in quella che è la sfida di. Si riparte dallo 0-0 arrivato in casa del Norwich, con il Leeds convinto a conquistarsi un posto nella finale contro la vincente di Southampton-West Bromwich Albion. Nei fue precedenti stagionali della regulare season, i Whites si sono imposti per 3-2 a Norwich e 1-0 in casa.

Leeds: Meslier; Gray, Rodon, Ampadu, Firpo; Gruev, Kamara; Gnonto, Rutter, Summerville; Piroe. All. Farke. Norwich: Gunn; Stacey, Duffy, Gibson, McCallum; McLean, Nunez; Fassnacht, Sara, Sainz; Sargent. All. Wagner.