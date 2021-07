Secondo lo Yorkshire Evening Post, il Leeds sarebbe interessato a Conor Gallagher. Il centrocampista, che ha giocato con il WBA la scorsa stagione, è stato dichiarato cedibile in prestito dal Chelsea, il quale non è disposto ad accettare un trasferimento a titolo definitivo. I whites lo hanno quindi individuato come il giusto rinforzo per il centrocampo, ma devono guardarsi dalla concorrenza del Crystal Palace.