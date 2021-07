Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il Leeds avrebbe individuato in Kristoffer Klaesson il sostituto giusto di Kiko Casilla. Il 20enne del Vålerenga piace molto ai whites, che sperano di replicare quanto fatto con Meslier nella scorsa stagione. Con ben 54 presenze nel campionato norvegese il portiere ha però attirato l'attenzione anche di un altro club di Premier League e in Liga, ma al momento non sono state presentate offerte.