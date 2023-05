Momento complicato per il Leeds. L'allenatore Javi Gracia e il ds rischiano il posto e lo stesso presidente Andrea Radrizzani, in odore anche di interessamento per l'Inter, ha fatto mea culpa. Con un messaggio, inviato ad un tifoso, si è preso le sue responsabilità per la difficile situazione del club, invischiato nella lotta per non retrocedere. “Sono distrutto, sono responsabile per questa m*. È inaccettabile e non lo meritate. Ridicolo”, ha detto.